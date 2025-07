A Autoridade Tributária na Região Autónoma da Madeira processou 63.270 reembolsos, no âmbito da campanha de IRS, totalizando um montante de 61,2 milhões de euros devolvidos aos contribuintes.

De acordo com informação divulgada hoje pela Secretaria Regional das Finanças, o valor médio de reembolso situou-se nos 966,97 euros. “Comparativamente ao período homólogo, houve uma ligeira diminuição (menos 3%) no número de reembolsos e uma redução de 8% no valor global devolvido (menos 5,4 milhões de euros)”, informa.

Os dados mostram que, adicionalmente, foram apuradas 39.015 liquidações nulas, o que significa que não há lugar a pagamento nem a reembolso nestes casos.

Por outro lado, foram emitidas 29.477 notas de cobrança, que somaram um valor total a pagar de 53,2 milhões de euros. Este número representa um aumento de 29,36 milhões de euros face ao ano anterior. O valor médio a pagar por cada contribuinte com nota de cobrança é de 1.805,07 euros.

Importa salientar que o prazo legal para as liquidações se estende até 31 de julho, pelo que estes números ainda podem sofrer alterações.

Leia mais sobre o assunto na edição impressa de amanhã do JM.