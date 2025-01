O porto do Funchal recebeu hoje os navios ‘Iona’ e ‘Arcadia’, tal como noticiou já esta manhã o JM, cruzeiros que trazem à região 9.483 pessoas, sendo 6.979 passageiros, segundo a Administração dos Portos da Madeira.

De acordo com uma nota divulgada pela APRAM, os dois navios iniciaram viagem em Southampton.

O ‘Iona’ está a percorrer o corredor atlântico, num cruzeiro de 14 noites que já passou por Lisboa, Lanzarote, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, e agora o Funchal, terminando o itinerário em Southampton, no próximo sábado. A bordo, viajam 5.145 passageiros e 1.655 tripulantes.

Já o ‘Arcadia’ está em viagem transatlântica, num cruzeiro designado por “99 noites épicas a explorar o mundo”. Com 1.834 passageiros e 831 tripulantes, o navio saiu no passado dia 03 de Inglaterra, faz agora escala no Funchal e segue diretamente para Barbados, seguindo-se escalas no Curaçau, Canal do Panamá, México, Califónia, Hawai, Samoa, Tonga, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Singapura, Malásia, Ilhas Maurícias, Ilha de Reunião, África do Sul, Namíbia, Cabo Verde, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e Southampton, onde acaba o cruzeiro a 13 de abril.