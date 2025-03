O arquipélago da Madeira estará sob aviso vermelho para agitação marítima amanhã, 17 de março, entre as 06h00 e as 15h00. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas ondas de noroeste com altura significativa entre 7 e 8,5 metros, podendo atingir um máximo de 16 metros na costa norte da ilha e no Porto Santo.

O agravamento das condições meteorológicas deve-se à aproximação da depressão Laurence, que está a provocar um aumento da intensidade do vento, precipitação forte e forte agitação marítima. O IPMA já havia emitido, ontem, um comunicado a alertar para estas condições adversas.

Antes da entrada em vigor do aviso vermelho, a costa norte e Porto Santo estarão sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 21h00 e as 00h00, com ondas de 4 a 5 metros, passando a laranja entre as 00h00 e as 06h00, período em que as ondas poderão atingir 14 metros de altura máxima. Após o aviso vermelho, a situação deverá apresentar melhorias, passando novamente a aviso laranja entre as 15h00 e as 00h00, e amarelo entre as 00h00 e as 06h00 de 18 de março.

Na costa sul, a agitação marítima será mais moderada, com aviso amarelo entre as 00h00 e as 06h00 e aviso laranja entre as 06h00 e as 15h00, altura em que as ondas poderão chegar aos 14 metros na parte oeste da ilha. O aviso volta a amarelo entre as 15h00 e as 00h00 de 18 de março.

O vento também será um fator a ter em conta, com aviso amarelo para rajadas de até 80 km/h entre as 21h00 de hoje e as 03h00 de amanhã, e aviso laranja entre as 03h00 e as 15h00, com rajadas que podem atingir os 95 km/h nas zonas costeiras e 120 km/h nas regiões montanhosas. Após as 15h00, o aviso volta a amarelo, prevendo-se rajadas de até 80 km/h na costa e até 100 km/h nas zonas altas.

A precipitação também motivou a emissão de um aviso amarelo esta manhã, entre as 09h13 e as 12h00, devido a períodos de chuva forte.