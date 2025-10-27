Capitania do Funchal alerta para vento e agitação marítima fortes

A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla do arquipélago até às 18h00 de amanhã.

A entidade dá conta que está em vigor um aviso de mau tempo de sinal 6, tendo em conta a força do vento (51 a 62 km por hora de qualquer direção).

Vento:

Sudoeste moderado (20 a 30km/h) a fresco (31 a 39km/h), por vezes muito fresco (40 a 50km/h), aumentado gradualmente para muito fresco (40 a 50km/h) a forte (51 a 61km/h) a partir do início da manhã.

Visibilidade:

Boa a moderada, por vezes fraca no final.

Ondulação:

- Costa Norte:

Ondas Oeste/Noroeste 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros.

- Costa Sul: Ondas Oeste/Sudoeste 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3,5 metros.

Neste sentido, é recomendada a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.