A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente reiterou, esta tarde, na sessão solene do aniversário da Freguesia dos Canhas, a promessa do Governo Regional em dar um apoio de 10 cêntimos aos produtores de cana-de-açúcar.

“Infelizmento, o processo ficou adiado, mas será concretizado de imediato, assim que o Orçamento seja aprovado”, sublinhou Rafaela Fernandes.

Segundo a governante, de acordo com os dados recolhidos pela secretaria, junto de produtores e dos engenhos, o valor registado este ano é de 891 mil euros.

”Tivemos uma boa produção este ano, espero que o apoio seja um incentivo”, concluiu.

A secretária regional apelou aos produtores e donos de terrenos para que não deixem as terras ao abandono e que para isso podem contactar com os serviços agrícolas, no sentido de obterem apoio técnico.

“Não deixem os terrenos abandonados. Regularizem a titularidade das parcelas agrícolas. Não têm de ser donos, podem ter contratos de utilização”, apelou tendo lembrado, no início do discurso o trabalho que a Direção Regional do Ordenamento do Território (DROT) está a fazer no sentido de permitir a todas as pessoas que identifiquem os respetivos terrenos.