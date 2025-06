Alexandre Camacho e Pedro Calado voltam aos ralis

Piloto e co-piloto bem conhecidos dos madeirenses voltam a formar equipa para voltar à estrada.

A dupla vai correr já no Rali da Calheta, no início de julho, e no Rali da Madeira com um Hyundai i20 N Rally2.

O anúncio público foi feito hoje através da página de Facebook da Play Racing.

“É com muito entusiasmo que a Play Racing anuncia que estará de regresso às estradas, para mais uma participação no Rali da Madeira, edição de 2025”, anuncia a equipa da “dupla mais vencedora” do Rali da Madeira.

“Informam-se também todos os amantes do automobilismo que, para preparar a participação no RVM, estaremos nos troços do Rali da Calheta. Este ano, a máquina será um Hyundai i20 Rally2 Step 2 que nos dá garantias da competitividade que sempre apresentamos” revela o comunicado distribuído esta tarde.