No âmbito da Semana Internacional da Educação Artística da UNESCO, a EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia leva a efeito, durante esta sexta-feira, uma série de atividades que visam aumentar a consciencialização sobre a importância da educação artística e promover a diversidade cultural, o diálogo intercultural e a coesão social.

Desde exposições, teatro, música, pintura, dança, fotografia, literatura, poesia, etc., são várias as manifestações artísticas que pretendem relevar a importância da arte na Educação. E foi precisamente essa a mensagem transmitida pelo Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na sessão de abertura da iniciativa.

“Começo por citar a aluna Maria Jardim: ‘aprendo na escola e posso mudar o mundo’. Isto é extraordinário e é aquilo que nós professores procuramos diariamente: equipar os nossos alunos para que possam, enquanto cidadãos, dar um contributo para esta mudança coletiva. É na soma das individualidades que conseguimos alcançar esse grande objetivo. Neste contexto, as artes têm um papel fundamental, porque têm uma linguagem universal, seja pela expressão corporal, seja pela execução de um instrumento musical, seja pela pintura ou outra qualquer dimensão”, sublinhou, considerando a forma diferente com que na arte se olha para os fenómenos que nos rodeiam no sistema educativo regional. “Na Região temos a Educação Artística, a Educação para e pelas artes, como um dos pilares do sistema educativo regional. Desde o pré-escolar que é iniciado o contacto com essa dimensão, que depois tem uma expressão maior naqueles que, desenvolvendo e aprimorando os seus talentos, como diz a Maria Jardim, procuram mudar o mundo”, concluiu Jorge Carvalho.