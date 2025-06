A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a administração do Centro Comercial Plaza Madeira levam a efeito, esta quarta-feira, dia 11, pelas 11 horas, a cerimónia de entrega do Prémio Plaza 2025, no piso 1 do Centro Comercial Plaza Madeira.

A 9.ª edição do Prémio Plaza, integrada na Festa do Desporto Escolar, tem por objetivo distinguir as escolas que se destacaram ao longo do ano, atingindo níveis de excelência, tanto no âmbito da participação bem como no envolvimento de toda a comunidade educativa, nas seguintes categorias: “Atividade Motora Adaptada”, “1.º Ciclo” e “2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário”, demonstrando atitudes e comportamentos condizentes com os valores que devem estar subjacentes ao Desporto e à Educação.

Esta cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do diretor do centro comercial, Vítor Rodrigues, entre outras entidades.