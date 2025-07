Os resultados das provas nacionais do ensino básico de Matemática e Português só serão divulgados na quarta-feira, um dia depois da data estipulada devido a “dificuldades técnicas” na correção, segundo o Ministério da Educação.

As pautas definitivas dos alunos do 9.º ano deveriam ter sido afixadas hoje, mas durante todo o dia as escolas estiveram a aguardar a chegada dos resultados das provas finais que, afinal, só serão enviados na quarta-feira.

“O atraso na afixação das pautas deve-se a dificuldades técnicas, decorrentes dos novos processos de classificação das provas finais do ensino básico”, refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), ressalvado que o problema afeta “um número residual de classificações de provas, que estavam ainda por concluir no momento previsto para envio dos resultados às escolas.

O ministério decidiu, no entanto, adiar a comunicação às escolas da classificação de todas as provas para “preservar a integridade do processo de avaliação externa (...), assegurando a igualdade entre alunos no acesso à informação”.

De acordo com o MECI, o Júri Nacional de Exames vai enviar os resultados das provas finais na quarta-feira e as pautas serão afixadas “assim que possível”.

O atraso no envio dos resultados das provas do 9.º ano impede que sejam afixadas as pautas definitivas, uma vez que as provas nacionais têm um peso de 30% e, por isso, os professores têm de fazer as contas para perceber quais as notas finais dos alunos.

Às 17:00, algumas escolas já tinham informado os pais de que as notas só seriam divulgadas na quarta-feira, uma vez que àquela hora ainda não tinha recebido as classificações das provas, nem qualquer comunicação oficial, e o estabelecimento iria entretanto encerrar.

Noutras escolas, como no agrupamento de escolas Anselmo Andrade, em Almada, os portões iriam permanecer abertos até às 21:00 para que os alunos ainda ficassem a conhecer os resultados hoje.