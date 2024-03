Gonçalves Zarco fez intercâmbio com Escola de Benavente

Na passada segunda-feira, dia 4 de março, os alunos do 10.º ano de escolaridade do Curso Profissional de Técnico(a) de Animação Sociocultural da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), acompanhados pelas docentes Mónica Costa e David Leça, responsável pelo Projeto História da Madeira, participaram numa atividade de intercâmbio com os alunos de 9.º ano de escolaridade de um Curso de Educação e Formação de Cuidadores de Crianças e Jovens do Agrupamento de Escolas de Benavente, acompanhados pelos docentes Ricardo Cipriano, Mónica Mourato e João Gabriel.

A atividade consistiu numa visita a alguns dos monumentos da cidade do Funchal, onde houve momentos de partilha de conhecimentos, aprendizagem e convívio.