Francisco Franco promove ‘Caminhada pela Sustentabilidade’

No âmbito do estágio pedagógico da disciplina de Educação Física, os professores Leonardo Costa e Liliana Mendes da Escola Secundária de Francisco Franco vão promover uma ‘Caminhada pela Sustentabilidade’, no próximo dia 29 de janeiro, a partir das 15h00.

Esta atividade de extensão curricular, que culmina com a limpeza da Praia do Almirante Reis, tem por objetivos promover a atividade física e a saúde, bem como efetuar recolha de lixo na cidade do Funchal.