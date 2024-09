Escola Gonçalves Zarco: Unidade de Ensino Especializado visitou Lisboa

Os alunos da Unidade de Ensino Especializado (UEE) da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) viveram na passada terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, aquilo que o presidente do concelho executivo, Ricardo Barcelos, considera ter sido “um dia inesquecível nas suas vidas”.

“Dia esse que foi proporcionado por um grupo de professoras e técnicas da referida UEE, e com a imprescindível ajuda e magnífica colaboração de várias empresas da Região, que responderam afirmativamente ao apelo da coordenadora da Educação Especial do referido estabelecimento de ensino, professora Suzel Gama”, refere, em comunicado, dando conta de que “alguns dos discentes nunca tinham viajado de avião, outros não conheciam Lisboa e outros ainda nunca tinham visitado o Jardim Zoológico da capital portuguesa, e tudo isso foi feito durante o dia da passada terça-feira. Um dia muito especial para todas aquelas crianças e muito difícil de descrever por palavras, tantas e múltiplas foram as emoções, os sentimentos e a alegria dos discentes, que absorveram ao máximo tudo o que lhes foi proporcionado”.

Os oito alunos foram acompanhados pela equipa técnica composta por Ana Rita Silva, Diogo Nóbrega, Isabel Rocha e Ivone Pereira e as docentes da sala, casos de Bibiana Gonçalves e Suzel Gama, bem como por outra docente especializada que apoia a sala, Sónia Nunes, e ainda pelo presidente do Conselho Executivo da escola, professor Ricardo Barcelos.

“Pela manhã bem cedinho viajaram para Lisboa, tendo regressado ao final da noite, cansados mas satisfeitos, de coração cheio. Já depois do pequeno-almoço, a primeira visita fez-se ao Jardim Zoológico da capital portuguesa, com almoço dentro do parque do referido recinto. Pelo meio da visita a todas as “habitações” dos animais residentes no Jardim Zoológico de Lisboa, uma viagem de teleférico proporcionou momentos ímpares, de beleza rara e emoções fortíssimas, mas que deliciaram discentes e docentes. Mais tarde, a comitiva teve um belíssimo passeio de tuk tuk pelo núcleo histórico de Lisboa, só manchado pela chuva que assolou a cidade de Lisboa. Antes de se dirigirem ao aeroporto de Lisboa para a viagem de regresso, jantaram no Centro Comercial Vasco da Gama. Viajaram para o Funchal pelas 23h00. Na bagagem trouxeram sorrisos e muitas histórias para contar”, revela.

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, assim como a equipa de professoras e técnicas da Unidade de Ensino Especializado do estabelecimento de ensino agradecem “profundamente” aos patrocinadores desta iniciativa, casos da RC Automação, Plásticos NC Madeira, AutoCrescente, Regulamétrica Unipessoal Lda, Nelson Caires Tattoos - Unipessoal Lda, Bridges Business Services, Lda, Simetrifloor, Lda, Português Café II e Junta de Freguesia de São Martinho, “pelo dia magnífico que proporcionaram aos alunos da Unidade de Ensino Especializado da escola”.

“Um agradecimento especial, igualmente, à Câmara Municipal de Lisboa (CML), pelo facto de ter disponibilizado um dos seus autocarros e respectivo motorista, o senhor Joaquim, ao longo de todo o dia, ele que tudo fez para mostrar todos os ‘cantinhos’ da capital portuguesa, nomeadamente os mais ‘badalados’ à comitiva da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco”, remata.