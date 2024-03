Escola da Lombada recebeu professora espanhola no âmbito do Programa Erasmus+

Ao abrigo do Programa Erasmus+, numa ação de Jobshadowing, a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, localizada na Ponta do Sol recebeu, na semana de 11 a 15 de março, uma docente oriunda do Colégio Nuestra Señora de la Consolación, em Espanha.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, com o intuito de “aprimorar as práticas educativas, especialmente na área da Educação Especial”, a presença da professora Genovard “trouxe um novo ânimo à comunidade escolar, promovendo um intercâmbio de conhecimentos e experiências entre Portugal e Espanha”.

“Durante este período, diversos objetivos foram delineados, com destaque para o fortalecimento das competências emocionais dos alunos e promover a gestão emocional como medida preventiva para futuros desafios emocionais e mentais”, pode ler-se na mesma nota.

Por seu turno, continua, a EB1/PE da Lombada afirma também estar focada “em criar um ambiente de convívio harmonioso entre os alunos, especialmente aqueles de origens culturais diversas, promovendo a diversidade e o respeito mútuo como pilares fundamentais da comunidade escolar.”

A isto adita ainda o compromisso de despertar nos alunos “a consciência de cidadania europeia e o entendimento das instituições democráticas, capacitando-os a serem cidadãos ativos e responsáveis em suas comunidades e na sociedade em geral”.