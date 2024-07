A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço recebeu uma menção honrosa por uma curta-metragem, realizada pelos seus alunos e professores, no Festival Machicurtas, que ocorreu no passado dia 20 de julho no Fórum Machico.

Segundo refere o estabelecimento de ensino, o festival, organizado pelo Grupo de Teatro de Machico, destacou a curta-metragem intitulada ‘A Bem da Nação’, cujo tema retrata alguns episódios vividos antes da Revolução dos Cravos de 1975. “O trabalho fílmico foi desenvolvido no âmbito do projeto CineCanas em parceria com o Clube Europeu e a área de Teatro da escola”.

‘A Bem da Nação’ foi a única produção madeirense premiada no evento, “o que torna esta conquista ainda mais especial. Segundo o diretor do Conselho Executivo, Armando Morgado, esta menção honrosa “é um reconhecimento significativo para os nossos alunos, pois valoriza o talento e o esforço investidos no projeto. É uma motivação extra para continuarem a explorar as suas capacidades criativas e a acreditarem no seu potencial, fortalecendo o espírito de equipa e a confiança em si mesmos.”