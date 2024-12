Através do programa Erasmus+, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira proporcionou, entre novembro e dezembro de 2024, experiências a 10 alunos dos cursos profissionais e dois docentes, consolidando a sua missão de formação técnica, cultural e pessoal. Estes alunos participaram em mobilidades na Espanha e na Estónia.

Entre 10 e 24 de novembro de 2024, quatro formandos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação e duas formandas do 3.º ano do Curso Profissional Intérprete em Dança Contemporânea, acompanhados pelo professor Diogo Correia Pinto, estiveram na Escuela de Artes Escénicas La Manada, em Espanha. Participaram em aulas práticas e teóricas, como inteligência emocional, e desenvolveram competências performativas relacionadas com a interpretação teatral. O grupo apresentou o monólogo final da personagem ‘Elsie’, da obra ‘Una Cabeza Llena de Pájaros’, de Carlos Silveira, evidenciando os conhecimentos adquiridos, além de terem vivenciado visitas culturais e aprofundado o domínio de uma nova língua estrangeira.

Já entre 24 de novembro e 7 de dezembro de 2024, outros quatro alunos, do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista, viajaram para a Tallinna Muusika- ja Balletikool, na Estónia, acompanhados pela professora Maria Leonor Silva. Durante a estadia, participaram em aulas individuais de instrumento, música de câmara e eventos artísticos, além de assistirem a concertos e a um bailado com orquestra. O grupo também explorou a riqueza cultural de Tallinn, visitando monumentos icónicos como a Catedral de Alexander Nevsky e o Museu de Arvo Pärt, e vivenciando tradições locais, como danças típicas e o mercado de Natal.

!Os participantes destas mobilidades destacaram o impacto transformador da experiência, tanto a nível técnico como pessoal. O contacto com culturas distintas, a aprendizagem em sistemas de ensino diferentes e a vivência em ambientes internacionais foram elementos que enriqueceram o seu percurso académico e profissional. A adaptação a novas rotinas, o reforço da independência e o aperfeiçoamento das competências linguísticas são alguns dos benefícios mencionados pelos alunos”, refere o presidente Carlos Gonçalves, em comunicado, dando conta de que para janeiro de 2025, está já prevista uma nova mobilidade, com quatro finalistas do Curso Profissional de Técnico de Animação 2/3D a caminho de mais uma jornada internacional. “Esta aposta do Conservatório reflete um esforço estratégico na promoção de oportunidades inclusivas, mesmo face aos desafios financeiros, reforçando a sua missão de proporcionar uma formação de excelência. As mobilidades internacionais do Conservatório demonstram como os programas do Erasmus+ são uma ferramenta essencial para o crescimento académico, cultural e pessoal dos jovens, promovendo o diálogo intercultural e a formação de cidadãos globais”, frisa.