II Liga: Marítimo vai vencendo Felgueiras ao intervalo

Em partida da 19.ª jornada da II Liga, o Marítimo está a vencer o Felgueiras, por 1-0, quando já foi decorrida a 1.ª parte.

O golo que vai ditando a vantagem verde-reubra foi apontado por Adrián Butzke, à passagem do minuto 10’, que aproveitou uma bola solta na área.

O Marítimo alinha com o seguinte onze: Samú Silva, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.