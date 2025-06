O grupo Vila Baleira Hotels & Resorts anunciou hoje a abertura oficial do Vila Baleira Residence, a mais recente unidade hoteleira do grupo na Região, que fica localizada na zona da Ajuda, cidade do Funchal.

A nova unidade distingue-se por um design contemporâneo, ambiente acolhedor e uma abordagem prática e sofisticada ao turismo urbano. Conta com 24 Estúdios T1, nas tipologias Clássico e Deluxe, todos com varanda privada e kitchenette totalmente equipada, oferecendo máxima conveniência e conforto aos hóspedes, segundo descreve um comunicado de imprensa.

O hotel disponibiliza duas tipologias de estúdios, adaptadas às diferentes necessidades dos hóspedes. O Estúdio Clássico acomoda até dois adultos e uma criança, ou três adultos, garantindo funcionalidade e conforto.

Já o Estúdio Deluxe oferece uma configuração mais ampla, ideal para dois adultos com um berço, e distingue-se pela presença de duas varandas, proporcionando maior luminosidade e espaço.

O regime disponível é de Alojamento e Pequeno-almoço, com um restaurante climatizado que serve em dois turnos e oferece também opções vegetarianas e veganas, garantindo variedade e atenção às diferentes preferências alimentares.