Turismo: Prémio Personalidade atribuído a Bernardo Trindade

Já são conhecidos os vencedores da 6.ª edição do Prémio Nacional de Turismo 2024, uma parceria entre o BPI e o semanário Expresso. A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, de vários protagonistas do setor do turismo, membros dos Comités e do Júri da iniciativa.

Por decisão do júri, o Prémio Personalidade foi atribuído, pela primeira vez, a duas personalidades: Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay e Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo Internacional do Algarve, distinguido a título póstumo.

Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay, foi escolhido pelo seu impacto no turismo em Portugal e no setor hoteleiro. Além de administrador neste grupo hoteleiro, foi Secretário de Estado do Turismo entre 2005 e 2011 e, em abril de 2022, foi eleito presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.

Paulo Pinheiro, que faleceu em julho de 2024, idealizou e empreendeu a construção do Autódromo Internacional do Algarve, e também foi o responsável pelo regresso, em 2020, do Campeonato do Mundo de MotoGP e da Fórmula 1. Em setembro deste ano, o Governo, através de Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, atribuiu a Paulo Pinheiro a Medalha de Mérito Turístico, Grau Prata. A nomeação e distinção, a título póstumo, pelo júri do Prémio Nacional de Turismo, reconhece o legado de Paulo Pinheiro e o contributo que deu para o desenvolvimento do turismo na região do Algarve.

Nas cinco categorias a concurso, o Júri elegeu os seguintes projetos nacionais comprometidos em promover um turismo de excelência:

Turismo Autêntico

Agroturismo na Fajã dos Padres: Empreendimento turístico localizado na Ribeira Brava, na ilha da Madeira, que compreende a recuperação de nove antigas casas coloniais em alojamentos T1. Esta propriedade apenas é acessível através de teleférico.

Turismo Gastronómico

Oh! My Cod Food & Cultural Food Tours: Empresa que oferece tours e experiências gastronómicas e culturais em Lisboa, Açores e Alentejo para pequenos grupos de até 10 pessoas, promovendo uma abordagem holística e consciente do turismo e da gastronomia.

Turismo Inclusivo

Parque Biológico Serra da Lousã – Turismo com propósito social: Este projeto regional tem vindo a investir significativamente na melhoria das acessibilidades, tendo apostado em 2009 no “Turismo com propósito social”. Inclui o Parque Biológico, um Templo Ecuménico, o Restaurante Museu da Chanfana, a Cafetaria Museu do Mel e o Conimbriga Hotel do Paço. Este parque representa a maior amostra de fauna selvagem e agropastorícia tradicional de Portugal.

Turismo Inovador

Turismo Industrial de S. João da Madeira: Projeto focado na organização de visitas guiadas a fábricas e instituições que compõem o tecido empresarial de São João da Madeira. Podem-se explorar instalações de indústrias ativas e edifícios de indústrias desativadas que foram reabilitadas enquanto museus, galerias ou núcleos históricos.

Turismo Sustentável

Herdade da Malhadinha Nova – Propriedade familiar estabelecida em 1998 no Alentejo e reconhecida pela produção de vinhos de alta qualidade. A herdade oferece uma experiência completa de agroturismo de luxo, incluindo alojamento, gastronomia e diversas atividades relacionadas com a natureza e enologia=.

O Prémio Nacional do Turismo

O PNT é uma iniciativa do BPI e do Expresso, que tem como objetivo premiar as empresas portuguesas que se distingam como casos de sucesso no setor do turismo. A iniciativa anual conta com o alto patrocínio do Ministério da Economia, o apoio institucional do Turismo de Portugal, IP e o apoio da Deloitte, como knowledge partner. A qualidade das candidaturas foi avaliada por Comités Técnicos e por um Júri, constituído por representantes de diversos quadrantes da sociedade portuguesa e principais players no setor. A inovação, a sustentabilidade e o impacto dos projetos são alguns dos critérios transversais utilizados para avaliar e eleger os vencedores.