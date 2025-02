Em janeiro de 2025, as temperaturas médias das estações da Madeira foram superiores às climatológicas normais, com variações de cerca de 2°C. A estação do Porto Moniz registou uma temperatura média mais elevada (19,1°C), enquanto o Pico do Areeiro teve uma temperatura mais baixa (8,1°C). O Chão do Areeiro apresentou o maior desvio positivo em relação às normas, com 3,2°C a mais.

O mês também trouxe extremos, com uma temperatura máxima de 25,2°C no Porto Moniz e uma mínima de -0,2°C no Pico do Areeiro.

Em termos de transação, o valor mais alto foi registado no Chão do Areeiro (372,5 mm), sendo o maior valor diário de 106,6 mm no dia 21. A estação do Santo da Serra teve a maior anomalia negativa, com 183,8 mm a menos do que a média histórica.