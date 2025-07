Em junho de 2025, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 3,528%, registando um decréscimo de 0,106 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

A informação foi veiculada pela Direção Regional de Estatística, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Refira-se ainda que, em junho de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,645%.

“O valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação diminuiu 1 euro face ao mês anterior, fixando-se nos 398 euros. Os juros desceram 4 euros em relação ao mês anterior, situando-se nos 199 euros, enquanto a componente de amortização aumentou 3 euros, também para 199 euros. No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 417 euros”, refere o comunicado.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo vigésimo sexto mês consecutivo, situando-se, em junho de 2025, nos 68 463 euros (68 023 euros em maio anterior). Um ano antes era de 65.046 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,479%, menos 0,091 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 394 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 71 677 euros (71 042 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 4 euros face ao mês anterior, para os 206 euros, enquanto o capital amortizado subiu 3 euros, para os 188 euros.