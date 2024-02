A TAP estreou este ano um novo stand na BTL, com o qual procura reforçar a sua presença “como um dos mais importantes expositores no maior evento de Turismo em Portugal”, inspirado no novo posicionamento da TAP, ‘Abraçamos o mundo’.

Este espaço da TAP foi concebido para proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva que evoca a emoção e a aventura de viajar.

Foi neste espaço que a Companhia realizou o seu já habitual evento na BTL, que contou com o ator e embaixador da TAP, Ricardo Pereira, como mestre de cerimónias. Na ocasião, Luís Rodrigues, Presidente da transportadora, revelou as principais novidades da Companhia para 2024.

A TAP e o Comité Olímpico de Portugal anunciaram durante o evento na BTL, que contou com a presença de José Manuel Constantino, Presidente do COP, e dos atletas olímpicos Liliana Cá (atletismo), Miguel Nascimento (natação) e Gustavo Ribeiro (skate). uma parceria entre as duas entidades. A TAP integra assim a “Equipa Portugal” e leva os atletas e demais comitiva olímpica até Paris 2024.

José Manuel Constantino considerou que “esta relação que estabelecemos relativamente aos Jogos Olímpicos Paris 2024, que tem também a circunstância de estar ligada a um país com uma significativa presença de portugueses, ao longo de várias gerações, tem para nós um particular significado. Quero agradecer publicamente a disponibilidade que a TAP evidenciou para esta parceria com o Comité Olímpico de Portugal.”

Luís Rodrigues afirmou desejar que no regresso, a TAP possa trazer alguns destes atletas com as medalhas olímpicas conquistadas em Paris.

A TAP Air Portugal e o The Art of Tasting Portugal apresentaram na BTL os seis novos chefs e produtos estrela que vão estar a bordo dos voos de longo curso da companhia aérea nos próximos 12 meses.

Através do projeto Local Stars, as viagens em classe executiva da TAP são uma ode à Portugalidade e aos ingredientes emblemáticos nacionais, através do destaque de uma região e produto, pelas mãos de um Chef nacional.

Após o sucesso do primeiro ano do projeto, os chefs que se seguem são Arnaldo Azevedo, André Cruz, Rodrigo Castelo, Carlos Afonso, Alexandre Silva e Rui Paula, que vão assim apresentar uma região de Portugal e um dos produtos mais emblemáticos no seu trabalho, através de um exclusivo menu de autor, que vai ser servido durante dois meses a bordo dos aviões da TAP.

O projeto ‘Local Stars’, que se iniciou o ano passado e se renova agora para 2024, pretende destacar o território nacional e as suas características e assim, apresentar a diversidade e riqueza do panorama gastronómico nacional.