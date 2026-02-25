TAP anuncia ligação Funchal/Faro/Funchal para todo o ano

A TAP vai retomar as ligações diretas entre Faro e o Funchal já na primavera deste ano, mas desta vez a ligação semanal vai passar a decorrer ao longo de todo o ano.
A TAP já fez esta ligação, mas antes apenas funcionava na época alta de verão. Hoje, no arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa, Mário Chaves, CEO da TAP, subiu ao palco do stand da Madeira e, na presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, anunciou que a ligação vai passar a ocorrer todo o ano.
Saiba mais sobre esta operação na edição impressa do JM de amanhã.
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Nos últimos tempos, assistimos a um desconcertante passeio de políticos e de cidadãos que se dizem iluminados, independentes, conhecedores de tudo e mais...
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
Voltar à base”, é uma expressão para evocar um sentimento de uma certa nostalgia e recomeço. É um parar, para recomeçar, muitas vezes um regresso a algo...
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
A Assembleia Nacional francesa (câmara baixa do Parlamento) aprovou hoje o projeto de lei que cria o direito à morte assistida, uma reforma social debatida...
O Governo norte-americano afirmou hoje que o petróleo de origem venezuelana pode ser revendido e transportado para Cuba, desde que as transações não beneficiem...
O FBI está a executar um mandado de busca na casa do português Alberto Carvalho, superintendente das escolas em Los Angeles, e na sede do distrito escolar...
O jornal Opinião Pública, de Vila Nova de Famalicão, anunciou hoje a suspensão da publicação em papel por tempo indeterminado, por considerar que o novo...
A Capitania do Funchal, com base em informações do IPMA, emitiu há instantes dois avisos, um dos quais de agitação marítima forte, a vigorar até às 18h00...
O nome de Emanuel Jardim Fernandes, histórico dirigente do PS Madeira, falecido em agosto do ano passado, vai ser atribuído a uma rua ou espaço público...
O presidente da Assembleia da República convidou os líderes dos governos regionais dos Açores e Madeira para discursarem no parlamento, em 26 de junho,...
O Governo dos Estados Unidos impôs hoje novas sanções económicas ao Irão, destinadas a enfraquecer o regime teocrático e reduzir as suas receitas petrolíferas,...
A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, disse hoje que o primeiro-ministro “não exclui totalmente” a apresentação de um orçamento retificativo...
O grupo BCP teve lucros de 1.018,6 milhões de euros, os maiores de sempre e mais 12,4% face a 2024, divulgou hoje o banco em conferência de imprensa.
A...