MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

TAP anuncia ligação Funchal/Faro/Funchal para todo o ano

    TAP anuncia ligação Funchal/Faro/Funchal para todo o ano
    Anúncio foi feito à margem da inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa. Alberto Pita/JM
Alberto Pita

Jornalista

Economia
Data de publicação
25 Fevereiro 2026
13:40

A TAP vai retomar as ligações diretas entre Faro e o Funchal já na primavera deste ano, mas desta vez a ligação semanal vai passar a decorrer ao longo de todo o ano.

A TAP já fez esta ligação, mas antes apenas funcionava na época alta de verão. Hoje, no arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa, Mário Chaves, CEO da TAP, subiu ao palco do stand da Madeira e, na presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, anunciou que a ligação vai passar a ocorrer todo o ano.

Saiba mais sobre esta operação na edição impressa do JM de amanhã.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas