TAP anuncia ligação Funchal/Faro/Funchal para todo o ano

A TAP vai retomar as ligações diretas entre Faro e o Funchal já na primavera deste ano, mas desta vez a ligação semanal vai passar a decorrer ao longo de todo o ano.

A TAP já fez esta ligação, mas antes apenas funcionava na época alta de verão. Hoje, no arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa, Mário Chaves, CEO da TAP, subiu ao palco do stand da Madeira e, na presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, anunciou que a ligação vai passar a ocorrer todo o ano.

Saiba mais sobre esta operação na edição impressa do JM de amanhã.