Summit Go4Travel 2024 junta o universo das viagens no Porto Santo

O Summit Go4Travel 2024 está a decorrer este fim de semana no Porto Santo. A sessão de abertura realiza-se este sábado, no Clube de Golfe.

A convenção deste ano marca o regresso à região da Madeira, após o sucesso do Summit de 2022, sublinhando a importância contínua desta iniciativa no setor do turismo e das viagens.

O encontro reunirá agentes de viagens do grupo Go4Travel, parceiros e players da indústria para uma programação imersiva na ilha de Porto Santo, que combina networking e experiências ligadas ao destino.

A sessão de abertura está agendada para as 10h00 no Clube de Golfe do Porto Santo, e contará com intervenções de João Matias, Presidente do Conselho de Administração da Go4Travel, de Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, e de Sara Marote, diretora executiva da Associação de Promoção da Madeira.

Após a abertura, os participantes irão deslocar-se pela ilha em vários momentos lúdicos que visam promover o contacto entre empresas e profissionais, bem como a descoberta da cultura e das paisagens locais.

A Go4Travel afirma-se como o grupos de agências de viagens mais reputado no mercado português. É constituída por 44 acionistas de reconhecidas e experientes agências de viagens nacionais, contando com 100 balcões de venda em Portugal continental, nos Açores e na Madeira, bem como uma equipa de 700 profissionais qualificados.