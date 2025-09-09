SONAE vai investir 50 milhões na Região entre remodelações e novos espaços

O grupo SONAE vai investir 50 milhões de euros na Região Autónoma da Madeira, ao longo dos próximos três anos, destacou hoje o secretário regional da Economia, numa visita realizada ao entreposto de Água de Pena, onde se situa o centro logístico das lojas Modelo e Continente.
De acordo com um comunicado, publicado no site do Governo Regional, “metade deste investimento, cerca de 20 milhões de euros, será aplicado ainda este ano, com a remodelação das lojas existentes e a abertura de novos espaços da marca no arquipélago”.
O grupo, que emprega cerca de 1.200 colaboradores na Região, dos quais 60 trabalham em Água de Pena, prevê aumentar em 30% a capacidade logística na Madeira, através da construção de um novo edifício de temperatura controlada.
“Este investimento tem como objetivos principais melhorar a qualidade da cadeia de frio, garantir produtos frescos e de excelência, bem como oferecer aos trabalhadores melhores condições de trabalho, num espaço ampliado e modernizado, adaptado às novas exigências do consumo. O novo centro logístico terá uma área de implantação de 2.700 metros quadrados e está previsto que inicie a sua atividade no início de 2027, com a capacidade total a ser alcançada até 2035”, adianta a Secretaria da Economia.
José Manuel Rodrigues, citado no comunicado, elogia o papel dos empresários, investidores e colaboradores da SONAE na Região.
“O Governo vê, naturalmente, com bons olhos o investimento da SONAE na Madeira. As políticas públicas são fundamentais para assegurar a estabilidade necessária na sociedade, mas, sem o risco que correm os empresários e os investidores, o crescimento económico não seria possível”, disse.
Pedro Bártolo, administrador da Modelo-Continente, reforçou a confiança no crescimento sustentado do grupo na Madeira:
“O prestígio do grupo na ilha da Madeira é fruto de um crescimento sustentado ao longo dos anos e de uma expansão contínua do grupo, que promete continuar a investir no território madeirense. Essa expansão e esse conhecimento têm exercido uma pressão em toda a cadeia, e vamos aumentar a nossa capacidade para dar resposta ao volume de atividade. A nossa visão para a Região Autónoma da Madeira é continuar a investir, dar as melhores condições às nossas pessoas para trabalhar e continuar a responder aos nossos clientes.”
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
A Seleção de Portugal venceu esta noite a Hungria, por 2-3, em partida da 2.ª jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026 na qual esteve...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou hoje os Estados Unidos de terem “um plano de guerra” para “impor a sua hegemonia” no mundo e de enviar...
Conheça a chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.
É composta pelos Números 3 - 13 - 24 - 39 - 40 e pelas Estrelas 2 e 8.
Boa sorte!
A USAM – União de Sindicatos da Madeira esteve esta tarde a distribuir um prospeto no centro da cidade do Funchal para divulgar o buzinão que está marcado...
O Governo português condenou hoje o ataque israelita em Doha, que considerou violar a soberania do Qatar e aumentar o “risco de escalada de violência na...
A comissária europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, considerou hoje inaceitável a ordem de deslocação israelita aos habitantes...
O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Defesa cessante, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro, sucedendo a François Bayrou, que...
O Parlamento aprovou hoje vários requerimentos para ouvir o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto, que diz ter sido pressionado por...
A Porto Santo Line anunciou esta tarde viagens extraordinárias do Lobo Marinho no próximo dia 21 (domingo), véspera do equinócio do outono.
Num breve comunicado,...
Um homem, com idade entre os 30 e os 40 anos, foi encontrado esta tarde inanimado na estrada do Pico do Castelo, no Porto Santo.
Alertados para esta situação,...