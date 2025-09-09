SONAE vai investir 50 milhões na Região entre remodelações e novos espaços

O grupo SONAE vai investir 50 milhões de euros na Região Autónoma da Madeira, ao longo dos próximos três anos, destacou hoje o secretário regional da Economia, numa visita realizada ao entreposto de Água de Pena, onde se situa o centro logístico das lojas Modelo e Continente.

De acordo com um comunicado, publicado no site do Governo Regional, “metade deste investimento, cerca de 20 milhões de euros, será aplicado ainda este ano, com a remodelação das lojas existentes e a abertura de novos espaços da marca no arquipélago”.

O grupo, que emprega cerca de 1.200 colaboradores na Região, dos quais 60 trabalham em Água de Pena, prevê aumentar em 30% a capacidade logística na Madeira, através da construção de um novo edifício de temperatura controlada.

“Este investimento tem como objetivos principais melhorar a qualidade da cadeia de frio, garantir produtos frescos e de excelência, bem como oferecer aos trabalhadores melhores condições de trabalho, num espaço ampliado e modernizado, adaptado às novas exigências do consumo. O novo centro logístico terá uma área de implantação de 2.700 metros quadrados e está previsto que inicie a sua atividade no início de 2027, com a capacidade total a ser alcançada até 2035”, adianta a Secretaria da Economia.

José Manuel Rodrigues, citado no comunicado, elogia o papel dos empresários, investidores e colaboradores da SONAE na Região.

“O Governo vê, naturalmente, com bons olhos o investimento da SONAE na Madeira. As políticas públicas são fundamentais para assegurar a estabilidade necessária na sociedade, mas, sem o risco que correm os empresários e os investidores, o crescimento económico não seria possível”, disse.

Pedro Bártolo, administrador da Modelo-Continente, reforçou a confiança no crescimento sustentado do grupo na Madeira:

“O prestígio do grupo na ilha da Madeira é fruto de um crescimento sustentado ao longo dos anos e de uma expansão contínua do grupo, que promete continuar a investir no território madeirense. Essa expansão e esse conhecimento têm exercido uma pressão em toda a cadeia, e vamos aumentar a nossa capacidade para dar resposta ao volume de atividade. A nossa visão para a Região Autónoma da Madeira é continuar a investir, dar as melhores condições às nossas pessoas para trabalhar e continuar a responder aos nossos clientes.”