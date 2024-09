Seminário aborda vantagens da cavala na prevenção de Alzheimer

A cavala vai estar em destaque num seminário que se realiza no próximo dia 19 (quinta-feira), pelas 9h30, no Auditório Magalhães do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Algés, em coorganização com a DOCAPESCA.

De acordo com um comunicado, partilhado na página do IPMA, esta iniciativa “procura sublinhar a importância de uma alimentação rica em cavala na prevenção da doença de Alzheimer e do envelhecimento cognitivo, com o objetivo de realçar o potencial nutricional deste peixe acessível e barato”.

Segundo Narcisa Bandarra, investigadora e chefe da Divisão de Aquacultura, Valorização e Bioprospeção do IPMA, serão apresentadas ainda “as principais conclusões de um estudo sobre o Índice de ómega 3 na população portuguesa e o contributo do pescado numa alimentação saudável”.

Neste evento, que conta com a participação da secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, serão ainda apresentados os resultados dos projetos ‘NewFood4Thought’ e ‘Pescado Controlado IV’. Estes projetos procuram demonstrar “o efeito benéfico do consumo de pescado na saúde, em particular no que diz respeito ao potencial da cavala na prevenção de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares”

A participação no evento é gratuita, mas a inscrição é obrigatória aqui.

Programa:

9h30 - Receção dos participantes

10h00 - Sessão de abertura com a Secretária de Estado das Pescas, Dra. Cláudia Monteiro de Aguiar

10h10 - Apresentação do projeto NewFood4Thought – Doutora Narcisa Bandarra, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

10h15 - Impacto de uma alimentação rica em cavala na doença de Alzheimer – Professor Doutor José Prates, Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa (FMV-UL)

10h35 - Estratégias de valorização da fração lipídica dos pelágicos: produção de extratos neuroativos para a prevenção/retardamento da doença de Alzheimer – Doutora Ana Gomes Bispo, IPMA

10h50 - Avaliação do potencial nutricional da cavala através do estudo da composição em minerais, selénio, vitamina B12 e em aminoácidos – Doutora Carla Motta, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)

11h05 - Intervalo para ‘coffee-break’

11h35 - Produtos funcionais direcionados para a prevenção da doença de Alzheimer e envelhecimento cognitivo: Hambúrguer como caso de estudo – Doutora Cláudia Afonso, IPMA

11h50 - Estudo de diagnóstico sobre o Índice de ómega 3 na população portuguesa e a sua relação com a dieta – Doutora Narcisa Bandarra, IPMA

12h10 - Mesa-redonda – Representantes da Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares (ALIF), da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) e da Docapesca – Portos e Lotas, SA

12h50 - Sessão de encerramento com o Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, Professor Doutor José Guerreiro