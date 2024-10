O Savoy Residence | Insular, localizado no coração do Funchal e projetado pelo atelier RH+ Arquitectos, recebeu uma menção honrosa (Citation Winner) nos prestigiados LOOP Design Awards 2024.

Na sua quinta edição, os LOOP Design Awards continuam a tradição de distinguir projetos excecionais em diversas áreas criativas. Este ano, as categorias abrangem desde Arquitetura, Design de Interiores e Design Paisagístico até Design de Produto, Fotografia e Vídeo de Arquitetura, Design Conceptual, e, pela primeira vez, Design Gráfico. O júri avaliou minuciosamente os candidatos, selecionando os vencedores de um total de 165 categorias. A edição de 2024 registou candidaturas de 54 países.

Entre os projetos distinguidos, o Savoy Residence | Insular destaca-se como um exemplo de fusão entre passado e presente, história e contemporaneidade. Localizado no centro do Funchal junto ao antigo Pelourinho e ao emblemático Mercado dos Lavradores, o projeto harmoniza estilos e dimensões arquitetónicas variadas, preservando a memória coletiva do local.

O Savoy Residence | Insular, concluído em 2023, preserva e revitaliza o património arquitetónico ao mesmo tempo que oferece uma experiência de habitação contemporânea e sofisticada, mantendo viva a memória urbana do Funchal.

Neste empreendimento, a arquitetura do antigo prédio conjuga-se com um design contemporâneo. A realidade de outros tempos foi recuperada de acordo com a traça original. Mantém-se a chaminé como elemento escultório de um dos módulos do edifício e as fachadas envidraçadas num outro módulo são recuperadas para recordar os prédios da Revolução Industrial, contribuindo para que o património arquitetónico da cidade do Funchal se mantenha vivo.

Composto por 49 unidades residenciais de luxo e 13 espaços comerciais, o Savoy Residence | Insular é distribuído por quatro blocos distintos, que refletem estruturas pré-existentes e são unificados pela utilização de materiais de alta qualidade.

Entre os destaques do projeto está o Bloco B, uma antiga fábrica preservada e transformada para uso residencial, mantendo a sua volumetria, estrutura metálica e elementos envidraçados. Os Blocos C e D seguem a linguagem industrial, combinando betão, ferro e vidro com mármore e madeiras nobres. O Bloco A reflete a recuperação de casas históricas, misturando o tradicional e o contemporâneo.

A materialidade e os acabamentos são elementos centrais do projeto, com interiores onde a continuidade entre espaços sociais e privados é cuidadosamente trabalhada. Neste empreendimento, e característica intrínseca da marca Savoy Residence, todos os quartos são suítes (têm WC privativo) e os estacionamentos são cobertos ou em box. O rooftop, com piscina comum infinita, solário e uma vista desafogada para o mar, para a serra e para toda a envolvência urbana, está acessível a todos os moradores.