Savoy Palace celebra Ano Novo com glamour em noite de Cabaret

O hotel Savoy Palace, da Savoy Signature, prepara-se para dar as boas-vindas ao Ano Novo “com uma noite inesquecível, marcada pelo charme e sofisticação de um glamoroso cabaret”. “Os elegantes espaços do hotel irão transformar-se em refinados palcos de cabaret nas noites de 30 e 31 de dezembro, prometendo uma experiência exclusiva, com entretenimento de luxo, gastronomia superior e momentos de pura elegância e celebração”, evidencia o grupo em comunicado.

“As deslumbrantes festas Cabaret no Savoy Palace são a escolha perfeita para receber 2025 com esplendor e muita animação. Inspiradas na cultura boémia e arte alternativa dos anos 20 e 30, as celebrações distribuem-se pela Grand Ballroom, Galáxia Skyfood e Galáxia Skybar, que se vão vestir de vermelho, preto e dourado para comemorar por entre penas, plumas, pérolas, e muito brilho”, refere.

Os festejos arrancam a 30 de dezembro sob o tema Life is a Cabaret na Grand Ballroom, noite em que os presentes serão recebidos num universo cativante que os transportará para os Loucos Anos 20 antes de desfrutarem de um jantar de gala buffet. Um serão que contará com muito entretenimento, com uma equipa britânica de talentosas bailarinas, as Scarlett Dolls, além de personagens icónicas do universo dos cabarets.

A despedida de 2024 continua a 31 de dezembro. Na última noite do ano, os jantares com festas de passagem de ano dividem-se por diferentes espaços da unidade hoteleira, com animação alusiva à temática e diversas performances e concertos ao vivo. Uma despedida de 2024 que promete ser mágica para entrar no novo ano com estilo e sofisticação.

A Grand Ballroom do Savoy Palace volta a adornar-se com decoração meticulosamente pensada para recriar o ambiente exuberante dos cabarets dos anos 20 e 30 e para dar palco à festa Le Cancan, exibindo o glamour dos cabarets parisienses, com performances vibrantes protagonizadas pelas britânicas Scarlet Dolls e concertos ao vivo pelos Dixieland Band.

No Galáxia Skyfood, no 16º piso, acontece a festa Gimme That Swing, onde os convidados poderão reviver os grandes momentos do cabaret com uma noite marcada por ritmos dançantes e que contará, durante a abertura e jantar, com performances inspiradas nas décadas 20 e 30 e a atuação ao vivo dos Mystic Souls Trio.

Além destes espaços, o restaurante Terreiro também está aberto ao público para um delicioso jantar no dia 31 de dezembro. O acesso ao terraço no 16.º piso do hotel para assistir ao espetáculo do fogo-de-artifício está garantido em todas as reservas nestes espaços.

É no Galáxia Skybar que será feita a grande receção ao Ano Novo, com vista privilegiada sobre a cidade e com o espetáculo de fogo-de-artifício em perspetiva 360º. Neste espaço, a festa A Little Party Never Killed Nobody proporcionará uma atmosfera verdadeiramente fascinante a partir das 22h30, com ceia, bar aberto e animação pelas Scarlett Dolls e DJ incluídos pela noite dentro.

Celebrar o primeiro dia do ano já depois das festas é outra das intenções do Savoy Palace e, por isso, a excecional equipa de cozinha do hotel preparará um brunch delicioso e revigorante no restaurante Orchidaceae, junto à piscina principal do hotel.

As reservas podem ser asseguradas através do site, do email festiveseason.palace@savoysignature.com ou do número +351 930 481 291.