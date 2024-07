O Santander foi distinguido como ‘Melhor Banco Internacional em Portugal’ pela revista Euromoney, no âmbito dos Euromoney Awards for Excellence 2024, que elegem as instituições com modelos de negócio diferenciados e que apresentam os melhores serviços junto dos seus clientes, evidenciando liderança, inovação e dinamismo nos mercados onde operam.

“A publicação reconhece a performance do Santander Portugal em 2023, período em que o banco apresentou resultados muito positivos, fruto da transformação comercial e digital que tem vindo a ser feita nos últimos anos”, destaca o banco, através de um comunicado enviado à redação.

Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Portugal, reforça a importância deste reconhecimento: “Somos um banco global com uma forte presença local, o que nos permite ter o melhor dos dois mundos. Esta combinação reflete-se numa proposta de valor diferenciada, que é cada vez mais reconhecida e valorizada pelos nossos clientes.”

Acrescentou ainda: “sermos um banco rentável e eficiente permite-nos realmente fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas, continuando a financiar a economia. Este sucesso só é possível graças à proximidade e ao talento das nossas equipas, que todos os dias estão focadas em prestar um serviço cada vez melhor aos nossos clientes.”

O Santander foi eleito também como o ‘Melhor Banco em Responsabilidade Social Corporativa em Portugal’, “evidenciando a forma de atuação do banco e a sua cultura única”, o Santander Way. No total, o Grupo recebeu 21 prémios nos Euromoney Awards for Excellence deste ano, entre os quais, o de ‘Melhor Banco de Wealth Management na América Latina’, ‘Melhor Banco de Financiamento na América Latina’ e ‘Melhor Banco em Responsabilidade Social Corporativa na Europa Ocidental’.