O secretário regional de Economia, Mar e Pescas diz que a economia da Região está “forte”, não apenas no plano interno, como no mercado internacional.

Rui Barreto, que falava à margem da feira ‘Alimentaria 2024’, que está a decorrer em Barcelona, disse que para este crescimento tem sido também importante a presença de empresas e empresários regionais nos eventos promocionais da marca Madeira desenvolvidos pela Invest Madeira dentro e fora do país.

Tal como afirmou Rui Barreto, “é com grande satisfação que a Madeira, mais uma vez, com o Governo Regional, através da Invest Madeira, juntou quatro empresas para estarem na Alimentaria 2024, que é a maior feira agroalimentar de Espanha e uma das maiores da Europa”, e que contou, esta segunda-feira, com a visita oficial de Filipe VI, Rei de Espanha, na abertura do certame.

Esta feira é, no seu entender, uma grande oportunidade para as empresas regionais. Pois, tal como afirmou, a ‘Alimentaria 2024’, que decorre desde segunda-feira e se prolonga até quinta-feira, deverá atrair, nesta edição, mais de 100 mil visitantes ao longo destes quatro dias, por onde devem passar também vários membros do governo e imprensa espanhola.

Esta é, acrescenta o secretário regional com a pasta da Economia, “a prova de que nós estamos fortes dentro e fora da região, com uma participação pioneira, porque é a primeira vez que trazemos empresas madeirenses a este certame, o que demonstra que, de facto, a Economia está a crescer de forma consistente”.

As empresas, conforme sublinhou Rui Barreto, “mantêm a confiança e querem crescer, mas crescer para fora, não é só no mercado interno. E esta é uma oportunidade de facto destas empresas poderem expandir os seus negócios de poderem chegar mais além, de poderem vender e também de fazerem parcerias para o futuro”.

A mesma opinião manifestou, igualmente, Filipa Ferreira, gestora executiva da Invest Madeira, que começou por lembrar que “desde 2018, a Invest Madeira tem tido um papel fundamental em alavancar as empresas regionais para o mercado nacional e internacional”.

Conforme referiu, “ao longo destes anos, 20 empresas da área agroalimentar para estes certames que participamos. É uma aposta ganha. As empresas, além de terem grandes contactos nestas feiras, porque aparecem pessoas de toda a parte do mundo, fico muito feliz por ver que as empresas têm aumentado a exportação e isso traduz-se em valor acrescentado para as empresas”.

Este é, segundo Filipa Ferreira, “um caminho que o Governo Regional tem feito e bem, porque a marca Madeira é uma marca que é já reconhecida internacionalmente. Os produtos da Madeira são produtos de nicho, produtos de grande qualidade e queremos continuar a fazer este trabalho, queremos continuar a abrir novos mercados para as nossas empresas, queremos que as empresas cresçam. Mas, também aproveitamos a participação nestas feiras para tentarmos conseguir que empresas novas queiram investir também na Madeira”.

Neste sentido, remata a responsável pela Invest Madeira, “acreditamos que as empresas estão com o Governo Regional, manifestam o seu interesse, logo os términus das feiras, o que para nós significa que o trabalho do Governo Regional tem sido sempre a crescer e os resultados são, claramente, positivos, com as repetidas participações destas empresas”.

Em seu entender, “ao virmos todos ganhamos mais, o facto de termos sempre um stand próprio nas feiras com o nome da Madeira acrescenta valor e as pessoas que nos visitam já vêm mesmo à procura dos produtos da Madeira. Por isso, acho que devemos continuar sempre a fazer este trabalho, sempre a puxar pelas empresas da Madeira, sempre com alguns apoios para as empresas da Madeira, porque elas têm mostrado que são capazes de crescer e são capazes de conhecer e enfrentar novos mercados e abrir portas para os nossos produtos com a marca Madeira”.

Além do secretário regional da Economia, Mar e Pesca, e da gestora executiva da Invest Madeira, estão presentes neste evento o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), Duarte Freitas, o presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, bem como representantes das empresas Chábom, Ilhopan, Sweets & Sugar e Empresa de Cervejas da Madeira.

Gustavo Coelho, diretor de exportação da Empresas de Cervejas da Madeira, adianta que a participação nesta feira é fundamental e vai ao encontro daquela que tem sido a aposta da empresa na exportação. Considera, por isso, que esta presença na ‘Alimentária 2024’ constitui uma oportunidade para prosseguir e consolidar a estratégia de expansão das suas marcas por todo o mundo.

Conforme referiu, este tipo de feiras é um veículo privilegiado para a promoção dos produtos regionais, elogiando, por isso, o papel que a Invest Madeira tem desempenhado, que “tem sido uma ajuda fundamental no desenvolvimento da estratégia, não só da presença física em feiras, como também toda a envolvência e acompanhamento prestado às empresas, que se têm mostrado frutuosos”.

Teresa Carvalho, em representação da Ilhopan, disse que o ‘feed-back’ que tem registado nesta feira tem sido bastante positivo. Tal como afirmou, “estar neste tipo de feiras é sempre importante, porque nos permite consolidar os atuais mercados, bem como adquirir outros. Por isso, todos os anos fazemos sempre questão e estar sempre presentes. No ano passado, conseguimos alcançar o mercardo dos Estados Unidos, bem como o mercado francês. Este ano, esperamos chegar a outros mercados que possam estar disponíveis”.

Tiago Rodrigues, diretor comercial da Sweets & Sugar, diz que para a empresa, cuja fábrica está instalada na Zona Franca e se dedica à produção de rebuçados e caramelos, é muito importante esta presença em Barcelona, porque permite “encontrar novos clientes em Espanha e não só, porque vêm aqui muitos visitantes de diferentes países”.

Para Tiago Rodrigues, seria bom que, em Espanha, “tivéssemos um alcance maior, com maior distribuição, tanto no mercado tradicional, como nos hiper e supermercados, pelo que a participação nesta feira constitui uma excelente oportunidade para podermos aumentar as vendas, com várias reuniões agendadas”.

Júlio Pereira, da Chábom, considera que a participação da empresa neste evento é de extrema importância, porque, desta forma, podem participar, em parceria com a Invest Madeira, criando “sinergias com outras empresas e, ao mesmo tempo, todos juntos, trazendo a marca Madeira, porque ela junta tem mais força”.

Em sua opinião, a marca Madeira é, segundo Júlio Pereira, “uma bandeira de venda e temos sentido isso. Quando as pessoas veem a marca Madeira, as cores da Madeira, reagem bem, não só no mercado nacional, como no mercado internacional. O que é uma mais-valia para nós”.