PSI cede 0,05% com BCP e EDP no ‘vermelho’

A bolsa de Lisboa fechou hoje com o índice PSI e registar um ligeiro recuo de 0,05% para 6.304,03 pontos, contrariando as principais praças europeias e com BCP e EDP em destaque nas descidas.

Das 16 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, nove ficaram em alta, seis em baixa e uma inalterada (Greenvolt nos 8,16 euros).

Dois pesos pesados do PSI lideraram as descidas: o BCP, que caiu 1,34% para 0,31 euros e a EDP, que baixou 1,28% para 3,56 euros.

A Corticeira Amorim desceu 0,79% para 10 euros, a EDP Renováveis perdeu 0,65% para 12,31 euros, a Navigator recuou 0,15% para 4,04 euros e a NOS 0,14% para 3,65 euros.

Em sentido contrário, a Semapa terminou no topo das subidas ao avançar 1,74% para 15,22 euros e a Sonae subiu 1,47% para 0,90 euros.

A Galp registou uma valorização de 1,05% para 15,89 euros, a Altri somou 0,95% para 5,29 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,33% para 18,49 euros.

Nas principais bolsas europeias, Madrid subiu 0,52%, Frankfurt 0,46%, Milão 0,45%, Paris 0,29% e Londres 0,03%, depois deter sido conhecido durante a sessão de hoje que a inflação na zona euro baixou para 2,4%, aproximando-se do objetivo de 2% fixado pelo Banco Central Europeu (BCE).

No mercado de matérias-primas, o barril de Brent aproximava-se dos 90 dólares, ao avançar 0,96% para 89,77 euros, depois de a OPEP+ (que junta a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros aliados como a Rússia) deixar sem alteração a sua oferta atual de petróleo.