A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje informação estatística na área da Agricultura e Pesca referente ao ano de 2023.

No ramo da avicultura industrial, a produção de ovos ascendeu a 32,7 milhões de unidades, aumentando 6,4% face ao ano anterior. Tendência idêntica foi registada no abate de frango, cujo volume rondou as 3,5 mil toneladas, o que representa um acréscimo de 6,9% face a 2022.

Contudo, o total em peso de reses abatidas e aprovadas para consumo da população situou-se nas 959,0 toneladas (peso limpo), menos 6,3% que no ano precedente. Este decréscimo reflete a quebra verificada no abate de bovinos (-6,4%), que foi a espécie mais abatida (93,7% do total).

Ainda segundo os dados hoje divulgados, no que diz respeito a culturas temporárias, a batata continua a ser a cultura com maior volume de produção (16 639 toneladas), observando-se, contudo, um decréscimo de 23,8%, face a 2022. A cana-de-açúcar surge como a segunda produção mais relevante neste grupo, com 8 860 toneladas, menos 1 188 toneladas (-11,8%) que em 2022.

Nas culturas permanentes, as produções de banana (26 471 toneladas; +10,8% face ao ano anterior) e de uva de castas vitis vinifera (4 065 toneladas; +0,8% que em 2022) aumentaram.

Da banana comercializada pela empresa GESBA, é de salientar que a banana de categoria extra representou 84,7% do total processado (81,4% em 2022). No caso da uva - cuja origem de informação é o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, (IVBAM, I.P.) - é de referir que 73,2% da produção total foi de tinta negra (76,5% em 2022).

Na pesca, o total descarregado nos portos da Região diminuiu 0,2% nas quantidades capturadas de pescado, cifrando-se o total anual em 4,7 mil toneladas. Já o valor de primeira venda aumentou 17,1%, com o acumulado anual a rondar os 18,2 milhões de euros.