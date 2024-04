O Crédito Agrícola anuncia o lançamento de mais uma edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação, iniciativa que visa identificar, premiar e apoiar o que de melhor se faz no nosso país nos sectores agrícola, agro-alimentar e florestal. As candidaturas podem ser submetidas no formulário disponível em www.premioinovacao.pt até ao próximo dia 28 de Junho.

Reconhecido pelos vários players do mercado como um contributo à inovação nos sectores agrícolas, agro-alimentares e florestais nacionais, o Prémio Empreendedorismo e Inovação foca a 11ª edição numa das seguintes quatro categorias a concurso:

1. Transição Energética e Neutralidade Carbónica

Prémio destinado a projectos cujas soluções visem contribuir para a transição energética e neutralidade carbónica da produção agrícola, agro-alimentar e florestal, através da melhoria da eficiência energética, gestão eficiente da água e/ou solo, promoção da economia circular, promoção do consumo sustentável e de cadeias curtas de abastecimento, sequestro de carbono, entre outras.

2. Resposta a Stresses Bióticos e Abióticos

Prémio destinado a projectos que visem responder a stresses bióticos e abióticos das culturas agro-florestais, sejam eles provocados pelas alterações climáticas ou não, incluindo o diagnóstico precoce de stresses bióticos e/ou abióticos, mecanismos de prevenção de stresses bióticos e/ou abióticos, o desenvolvimento de biofitofármacos, soluções de protecção integrada, engenharia genética e melhoramento de plantas, biodiversidade e gestão do solo, entre outros.

3. Valorização de Recursos Endógenos

Prémio destinado a projectos que visem valorizar recursos endógenos e dinamizar os territórios de baixa densidade do interior, através da criação de novas cadeias de valor, da gestão eficiente e valorização de resíduos e/ou sub-produtos, da conservação da biodiversidade, da preservação da paisagem e prevenção de incêndios, da valorização de culturas ou variedades autóctones, entre outros;

4. Segurança Alimentar e Nutricional

Prémio destinado a projectos que contribuam para a produção de alimentos mais seguros e/ou mais nutritivos, substitutos de produtos alergénicos ou de elevada intolerância, produtos prebióticos, probióticos, simbióticos, e suplementos e nutracêuticos, ou outras soluções que visem promover a segurança alimentar e nutricional da população.

Do conjunto das candidaturas submetidas a concurso, o Prémio Empreendedorismo e Inovação considera, ainda, três distinções de reconhecimento especial, seleccionadas pelo júri de entre os finalistas de cada categoria. As distinções são:

Projecto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola

Distinção de reconhecimento especial ao projecto de carácter inovador que, de entre os candidatos, se destaque dos demais e cujo(s) promotor(es) seja(m) Associado(s) do Crédito Agrícola.

Menção Honrosa | Inovação em Parceria

Menção Honrosa destinada ao projecto que, de entre os candidatos às quatro categorias acima identificadas, se destaque dos demais, em termos de relevância pelos resultados e pelo carácter inovador e que seja desenvolvido em parceria com uma ou mais entidades que poderão ou não ser igualmente candidatas ao Concurso.

Distinção BfK Awards by ANI

Distinção destinada ao projecto finalista que, independentemente da categoria em que se enquadre, seja considerado o “melhor exemplo de projecto nascido do conhecimento”. Esta distinção será atribuída exclusivamente pela ANI – Agência Nacional de Inovação.

O valor total dos prémios a atribuir é de €30.000, o que corresponde ao valor de €5.000 ao vencedor de cada uma das quatro categorias e ao Projecto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola, na distinção de reconhecimento especial. Ainda nesta mesma distinção, para a Menção Honrosa Inovação em Parceria e para a Distinção Bfk Awards by ANI o valor a atribuir é de €2.500 por cada projecto.