Na sessão de abertura da ‘Madeira Blockchain Conference’, o presidente do governo regional disse que foram desenvolvidas varias políticas visando a transição tecnológica e crescimento empresarial na Região, com o setor tecnológico, com cerca de 500 empresas, a faturar mais de 600 milhões de euros na Região. A qualidade de vida, os impostos mais reduzidos na zona Franca da Madeira, os serviços de saúde de qualidade e a possibilidade de as empresas poderem contratar jovens formados na região são algumas das razoes apresentadas por Miguel Albuquerque para a atratividade das empresas estrangeiras.

Expressando que não tem qualquer receio do desenvolvimento tecnológico, o governante disse que o mesmo visa dar melhores condições às populações.

Antes, o CEO da Yacooba Labs, destacou a importância crescente do universo blockchain, ao nível da segurança online, da web3 e da inteligência artificial a nível mundial.

Maurício Marques salientou que a inovação “faz parte do ADN da Madeira” a vários níveis, com a Região a se posicionar como um ‘hub’ de projetos tecnológicos, atraindo ainda especialistas de várias partes do mundo.

Maurício Marques apontou ainda o papel que a Yacooba Labs pretende ter no desenvolvimento económico e tecnológico da Região.

Por seu turno, o secretario de Estado de Economia, presente na sessão de abertura do evento que reúne mais de 200 conferencistas de vários países e em que a língua oficial é a inglesa, lembrou as oportunidades que as tecnologias em questão representam para vários setores, como o da Saúde, com jogos específicos para pacientes em diferentes patologias.

Portugal tem vindo a inovar no desenvolvimento tecnológicos em vários campos, envolvendo varias regiões e países, sendo que a língua portuguesa tem sido marcante.

Lembrou ainda projetos anunciados pelo governo durante a Web summit realizada recentemente em Lisboa.

João Ferreira enfatizou ainda que o evento agora realizado na Madeira é uma oportunidade para as mentes criativas presentes apostarem na apresentação de ideias visando criação de negócios, comentando que as pausas para o café são propicias a bons contactos.

A presidente do município do Funchal, Cristina Pedra, destacou as sinergias que a autarquia participa ao nível da inovação, Inteligência artificial, investindo no desenvolvimento tecnológico e económico.

De referir ainda que o secretário de Estado não quis prestar declarações à comunicação social e que o presidente do governo regional saiu logo depois da sessão de abertura, com alguma pressa.