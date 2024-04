Hoje, dia 25 de Abril, feriado nacional, o Porto do Funchal acolhe as escalas de quatro navios de cruzeiro, a saber: ‘Nieuw Statendam’, ‘Norwegian Star’, ‘National Geographic Endurance’, este último uma estreia na Região, e, por fim, o ‘Star Pride’ que acabou de acostar no terminal norte.

Ao todo, o Porto do Funchal movimenta neste feriado um total de 7. 414 pessoas, das quais 5. 150 são passageiros.

“O Nieuw Statendam foi o primeiro a chegar hoje ao Porto do Funchal, com 2574 passageiros e 958 tripulantes.

Veio de Roterdão, fica 10 horas na Madeira e parte às 18h00, com destino a Tenerife, próxima escala do itinerário de 28 noites que se iniciou em Fort Lauderdale, a 07 de abril, com escalas na Bermuda, em Brest, Guernsey, Le Havre, Dover, Roterdão, agora, no Funchal, seguindo-se Tenerife, Grã--Canária, Lanzarote, Gibraltar, Corunha e Roterdão, onde termina este cruzeiro a 05 de maio.

O navio vai agora posicionar-se na Europa, com saída de cruzeiros de Copenhaga e de Reykjavik.

O Norwegian Star que chegou a meio da manhã, de Las Palmas, viaja com 2248 passageiros e 1004 tripulantes.

Também fica10 horas na Madeira e parte às 20h00 para Lisboa.

O navio está a fazer um cruzeiro de 17 noites que começou no Rio de Janeiro a 10 de abril, com escalas em Búzios, Salvador da Baía, Maceió, Recife, tudo no Brasil, seguindo-se Praia e Mindelo, em Cabo Verde, Tenerife, Grã-Canária, agora, Funchal, e depois, Lisboa, términus desta viagem, a 27 de abril.

Vai ficar posicionado nos próximos meses, no norte da Europa e regressa ao Porto do Funchal, no próximo mês de Novembro.

O National Geographic Endurance está a fazer uma escala de 26 horas na Madeira. Viaja com 51 passageiros e 103 tripulantes. Esteve na América do Sul, Ushuaia, Salvador da Baía, Fortaleza,Praia, Mindelo, San Filipe, Porto Novo, Las Palmas, Tenerife, La Palma agora, no Funchal, seguindo-se Vila do porto, nos Açores.

O Star Pride vem de Tenerife, pernoita no Funchal e tem partida prevista para amanhã, pelas 13h00, rumo a Lisboa.

A bordo, traz 277 passageiros e 199 tripulantes.

O navio está a fazer um cruzeiro de 08 noites pelas ilhas atlânticas da Madeira e de Canárias que termina a 28 de abril, em Lisboa.

Vai posicionar-se na Europa, especialmente no norte, e em setembro regressa ao Canadá e EUA, bem como às Caraíbas, Antilhas e Panamá.

Em abril do próximo ano, volta à linha da CAI, Cruise Atlantic Islands, antes de se reposicionar no norte da Europa”, denota a APRAM.