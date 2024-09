O Anthem of the Seas acostou, esta manhã, no Porto do Funchal, com 4.443 passageiros e 1.528 tripulantes, para uma escala de 10 horas.

Segundo informa a APRAM, o navio tem saída marcada para as 17h00, com destino a Lisboa, no âmbito do cruzeiro de 12 noites iniciado em Southampton no passado dia 20. O cruzeiro inclui, além das ilhas atlânticas, Canárias e Madeira, escalas na Corunha e como referido, na capital portuguesa.

Não se sabe ainda quando o Anthem of the Seas regressa à rota da CAI, Cruises Atlantic Islands, refere a Administração dos Portos da Região.

Nos próximos meses, o navio vai ficar posicionado na Ásia, a realizar cruzeiros a partir de Singapura. Em maio de 2025 vai navegar nos Estados Unidos, com partidas de Seattle e no fim de outubro, posiciona-se na Austrália, operando cruzeiros naquela área geográfica com saída de Sydney.