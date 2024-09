O primeiro-ministro cabo-verdiano classificou hoje como uma nova oportunidade o início de voos ’low-cost’ de Portugal para o arquipélago e os novos descontos aplicados pelo Governo a alguns voos interilhas.

Os voos de baixo custo “vão trazer mais turistas” para a ilha do Sal, sem “pacotes [de visita] fechados” por operadores turísticos, ou seja, “é outra possibilidade que se abre” para o setor que impulsiona a economia do país, disse.

“É um tipo de turista que vem para visitar outras ilhas”, pelo que o desafio passa por aumentar os hotéis e os serviços associados ao turismo, referiu Ulisses Correia e Silva, na abertura da 2.ª Conferência Internacional de Turismo Rural e de Natureza, na ilha de São Nicolau.

Muita da pressão que já existe atualmente nos transportes interilhas deve-se, “em grande parte, à procura turística que vem de fora”, acrescentou.

“Criámos uma empresa [de voos domésticos] de capitais públicos para estabilizar o mercado e tomámos uma iniciativa importante para as ilhas de mercado diminuto”, com descontos de 40% sobre a tarifa de referência “para todos os que queiram viajar”, turistas ou residentes.

A medida abrange as ilhas do Maio, São Nicolau e Brava, sendo que, nas ligações para esta última, que não tem aeródromo, consideram-se as viagens até ou a partir da vizinha ilha do Fogo.

Ulisses Correia e Silva disse que o Governo pretende causar uma reação em cadeia, baixando os preços para “mais pessoas procurarem as ilhas” e assim melhorar a ocupação dos aviões, promovendo a oferta e tornando progressivamente mais barato viajar para Maio, São Nicolau ou Brava.

“Isto tudo vai caminhar junto”, referiu, acrescentando que a medida vai ser monitorizada e antecipando que a ilha do Maio, junto à ilha da capital, Santiago, deverá “seguramente” ser a primeira a abandonar a designação de “mercado diminuto”, porque, no prazo de três a cinco anos, terá “uma dinâmica próxima à do Sal ou Boavista”.

Cabo Verde organiza hoje a 2.ª Conferência Internacional de Turismo Rural e de Natureza, depois da edição inaugural, há um ano, em Santo Antão.

Também na cerimónia de abertura, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, anunciou que o Governo se prepara para levar a Conselho de Ministros a proposta de criação de uma zona de desenvolvimento turístico integral (ZDTI, área com especial aptidão para o turismo) em São Nicolau.

O objetivo é “colocar São Nicolau na rota do turismo” e, por essa via, na rota do desenvolvimento, dadas as suas condições ideais para o turismo de natureza e de caminhada, afirmou.

Na ilha onde nasceu Chiquinho, a personagem de um dos romances mais conhecidos da literatura cabo-verdiana, de Baltasar Lopes da Silva, vivem cerca de 13.000 pessoas, em dois municípios, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau.