A presidente da Câmara Municipal do Funchal defendeu hoje, na tomada de posse dos corpos sociais da COOHAFAL, a reposição, em sede de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), “da majoração de 20% de construção para habitação económica nas zonas de média densidade, retirada pelo anterior executivo municipal”.

Cristina Pedra entende que esta será uma medida importante para mitigar o problema de habitação que afeta muitas famílias do concelho.

“Não nos identificamos com o retiro dessa majoração para as cooperativas, apenas mantida para o turismo. Apoiamos uma política de garantia e de aumento de remunerações e rendimento disponível à classe média, que tem sido, desde o primeiro momento deste mandato, uma aposta para nós firme e segura. Caso exista uma majoração prevista, por exemplo, em 100 casas, é possível construir mais 25, o que reduz substancialmente o custo unitário e fornece mais disponibilidade de oferta a preços mais baixos e obviamente mais atrativos para a classe média”, explicou.

Reconhecendo a dificuldade da classe média no acesso à habitação, como foi vincado por Rui Alves, empossado presidente da direção da cooperativa de habitação, Cristina Pedra destacou a importância que a COOHAFAL teve já “na construção e disponibilização de habitação a custos mais acessíveis para as famílias funchalenses”.

A autarca aproveitou a ocasião para destacar os investimentos da CMF na construção de habitação pública, nomeadamente os 33 novos fogos na Nazaré, num investimento de 4,4 milhões de euros, no âmbito do regulamento Habitar – Funchal, que visa promover habitação para famílias de classe média a preços acessíveis. Disse também que a autarquia avançará com a construção de 176 novos fogos, num investimento superior a 28 milhões de euros, incluindo projetos na Penha de França, Quinta das Freiras, Bairro da Ponte e a aquisição e reabilitação de cinco edifícios na zona histórica do Funchal.

Desejou sucesso à nova direção e disse que a cooperativa continuará a ser “uma alavanca fundamental no desenvolvimento social e económico do Funchal”.