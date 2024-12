O navio de cruzeiro Scarlet Lady, que chegou às 08h00 desta quarta-feira, fará um desembarque diferente dos seus passageiros e tripulantes. O navio, que se encontra fundeado ao largo da baía do Funchal, disponibilizará uma balsa para trazer as pessoas para terra.

O Scarlet, que ficará na baía do Funchal até às 17h00, receberá ainda uma comitiva de convidados a bordo.

Além deste paquete, no Porto do Funchal estão também o Aida Blu Marella Explorer 2 e o Arcadia que pernoitaram na capital madeirense, preparando-se para deixar hoje as águas madeirenses.