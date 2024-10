O Orçamento do Estado para 2025 prevê nove milhões de euros para as rotas não liberalizadas entre o Continente e as regiões da Madeira e dos Açores.

A proposta refere que o valor é destinado à “entidade que vier a ser designada para assegurar os serviços aéreos regulares, nas rotas não liberalizadas entre o continente e a Região Autónoma dos Açores, e entre esta e a Região Autónoma da Madeira”.