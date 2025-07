A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) promove esta terça-feira, 8 de julho, a partir das 18h30 horas, na sua representação permanente, no Funchal (Av. da Madalena, 99- Ed. Praça das Madalenas I - R/C- D.), a cerimónia de entrega de medalhas aos seus membros que cumprem 25 anos de inscrição na instituição.

Esta é a décima terceira sessão deste ano (depois de Leiria, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Viseu, Guarda, Portalegre, Faro, Beja e Castelo Branco) que irá, até ao próximo dia 25 de novembro, percorrer todas as capitais de distrito, bem como a Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores (Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada).

Está previsto que recebam a medalha cerca de 50 contabilistas certificados, para além de outros profissionais que se vão associar à cerimónia.

A partir das 19h15, será a vez dos membros recentemente aprovados na instituição no arquipélago da Madeira receberem o diploma que atesta a condição de contabilistas certificados de pleno direito.

Como já é tradição, após o evento, realiza-se um jantar, organizado pelos representantes eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira, que reúne membros de toda a Região.

A bastonária Paula Franco estará disponível para prestar declarações à imprensa.