A Nickel, instituição financeira de pagamentos, continua a expandir os seus serviços e chega agora à Madeira, concretamente aos municípios do Funchal, Ponta do Sol e Ribeira Brava.

São, para já, quatro os novos pontos de venda estabelecidos em negócios locais como tabacarias e papelarias, que agora fazem parte dos mais de 650 agentes Nickel em território nacional.

Com a maior rede física de pontos de venda, a instituição subsidiária do BNP Paribas continua a apostar na expansão da sua presença em Portugal a fim de contribuir para a inovação do setor e democratizar o acesso de serviços financeiros, contribuindo ainda para a dinamização do comércio local.

A Nickel, hoje com mais de quatro milhões de clientes nos países em que está presente - França, Portugal, Espanha, Bélgica e Alemanha -, conta com um modelo de negócio inovador e híbrido que permite abrir uma conta de pagamento de forma simples e rápida, recebendo o cliente, no imediato, um cartão de débito Mastercard Nickel Classic associado a um IBAN português.

O processo de abertura de conta pode ser iniciado online no website da Nickel Portugal e concluído presencialmente num agente Nickel ou realizado inteiramente de forma presencial, também no Agente Nickel, com equipas devidamente formadas para prestar o respetivo serviço.

Esta conta permite realizar operações financeiras essenciais, como levantamentos, entregas em numerário em agentes Nickel, domiciliação de ordenado e outros rendimentos, transferências nacionais e internacionais gratuitas na zona SEPA+, configuração de débitos diretos, compras online de forma segura, entre outras.Com esta expansão, a Nickel garante a todos os madeirenses acesso a serviços financeiros práticos e convenientes, sem horários restritivos ou complicações.

“A chegada à Madeira reforça o nosso compromisso com a transformação do setor financeiro, oferecendo uma solução simples e acessível que permite a todos os cidadãos gerir as finanças do dia a dia. Na Nickel, acreditamos que todos, independentemente da sua localização, devem ter acesso a serviços financeiros essenciais, sendo a expansão para esta região um passo importante na nossa missão de servir todas as comunidades”, afirma João Guerra, CEO da Nickel Portugal.

Novos pontos de venda disponíveis:

Funchal - Tabacaria das Galerias (Galerias São Lourenço) e Sopostal (Rua Casa Branca).

Ribeira Brava - (Papelaria A Loja da Música).

Ponta do Sol - (Papelaria FotoLuz).