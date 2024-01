Navios ‘gémeos’ encontram-se no porto do Funchal (com fotos)

O Porto do Funchal proporciona, hoje, um encontro entre ‘navios gémeos’, já que estão atracados o Spirit of Discovery, que chegou ontem à Madeira, e o Spirit of Adventure, que atracou esta manhã.

Refira-se que este último navio de cruzeiros tinha escala prevista para o dia de amanhã, mas como cancelou a passagem por La Palma, acabou por viajar diretamente para o porto funchalense.

Assim, tendo chegado um dia mais cedo, o Spirit of Adventure acabou por se encontrar com o Spirit of Discovery, que segue viagem pelas 13 horas deste domingo.