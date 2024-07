A Associação Ornitológica da Madeira organizou ontem uma exposição lúdica com o objetivo de sensibilizar para o bem-estar animal e para a preservação de diversas espécies. A iniciativa contou com a colaboração da Junta de Freguesia de São Pedro e recebeu a visita de crianças de várias instituições, na Associação Centro Luís de Camões.

José Baptista, secretário da AOM, referiu que estas exposições lúdicas demonstram a atividade da associação e o trabalho dos associados para a sensibilização para a importância do bem-estar animal.

O responsável realçou também o protocolo com a Junta de Freguesia de São Pedro, que tem desenvolvido um “trabalho notável, sendo o elo de ligação com a população e para coordenar todos os eventos” organizados pela Associação Ornitológica da Madeira. “Uma palavra final para a Associação Centro Luís de Camões, que está na linha da frente e que nos recebeu tão bem, passando a palavra a toda a freguesia e, além disso, permitindo termos a sala de exposição cheia e com uma grande diversidade de idades”, concluiu.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, que também esteve representado no evento, realçou a importância da “promoção e divulgação de informação sobre a preservação de espécies de aves, algumas das quais protegidas”.