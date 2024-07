São 860, as bordadeiras na Região Autónoma da Madeira. O número foi avançado pela secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente que, esta manhã, está de visita a uma iniciativa no IVBAM, no âmbito do Dia Mundial do Bordado, que se assinala no dia 30.

A Madeira inicia hoje um conjunto de iniciativas que, segundo Rafaela Fernandes, visam a valorização do setor. “Há uma valorização, desde logo, pelo trabalho das senhoras bordadeiras com um apoio de 300 euros/ano e que é uma forma de compensação daquilo que são os custos associados à própria atividade”, referiu a secretária regional em declarações prestadas à comunicação social.

A governante sublinhou que têm sido feitas oficinas no sentido de promover o hábito de bordar junto das gerações mais novas, o que está a ser bem sucedido.

Rafaela Fernandes destacou a circunstância de dois operadores económicos estarem presentes no IVBAM, destacando a importância do setor. Esta semana contará com um conjunto de conferências temáticas, sendo que no dia 30, será celebrada uma missa pelo bispo da Diocese, na Igreja de São Gonçalo.

A secretária admite que o valor das peças de bordado Madeira não é acessível a todos os bolsos e refere, a propósito, que o valor de negócio anual não chega a meio milhão de euros. “Sabemos que o valor das peças não é para todos os bolsos e há cada vez mais uma aposta no exterior”, defendeu a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.