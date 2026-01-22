Microsoft junta-se a esforços de reforma da ONU com apoio digital especializado

A gigante tecnológica Microsoft irá juntar-se aos esforços de reforma da ONU, anunciou hoje o porta-voz da organização multilateral, destacando o apoio na acessibilidade a ferramentas digitais e expansão de formações em componentes como Inteligência Artificial (IA).
“A Microsoft anunciou que irá apoiar os nossos esforços de reforma (...). As medidas incluem apoio a um Fundo de Inovação, iniciativas para melhorar a acessibilidade de ferramentas digitais essenciais em todo o sistema da ONU, treino ampliado para fortalecer a IA e a prontidão digital entre os funcionários da ONU, e a convocação de parceiros do setor privado para complementar os esforços de reforma liderados pela ONU”, indicou hoje o porta-voz, Stéphane Dujarric.
Através dessa iniciativa, o presidente da Microsoft, Brad Smith, a quem a ONU classificou como “defensor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, oferecerá apoio prático para ajudar as Nações Unidas a responderem eficazmente aos desafios globais atuais, num momento em que a organização enfrenta uma procura crescente e recursos limitados.
O apoio da Microsoft será integrado na “Iniciativa ONU80”, um projeto anunciado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que visa fazer face à grave crise financeira que a organização atravessa.
A “Iniciativa ONU80” implementará mudanças estruturais na organização, como a fusão de unidades, eliminação de duplicações funcionais e estruturais, e cortes em funções que são desempenhadas noutras partes do sistema, incluindo nas missões de paz.
Em comunicado a Microsoft anunciou que o seu compromisso com a ONU80 está estruturado em torno de quatro pilares: um fundo de inovação; preços acessíveis, adaptados para a ONU; treino e preparação em IA para funcionários da ONU; e mobilização de parceiros do setor privado.
“Em conjunto, esses compromissos visam apoiar os esforços da organização para se tornar mais ágil, eficiente e transparente por meio de ações e investimentos concretos”, explicou a companhia tecnológica.
