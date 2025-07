A Madeira continua a consolidar-se como um destino de eleição no mercado imobiliário de luxo em Portugal.

Na Região, atualmente, existem 1.073 casas que custam mais de um milhão de euros.

De acordo com dados do idealista, a Região representa 6,4% das mais de 16.000 casas atualmente à venda no país com um preço superior a um milhão de euros.

Embora Lisboa, Faro e Porto concentrem 77% deste tipo de imóveis — com Lisboa a liderar destacadamente com 40,2% — a Madeira surge como a quinta região com maior número de casas de luxo, à frente de distritos como Braga e Leiria.

No segmento de imóveis ultraexclusivos — com preços acima dos 3 milhões de euros — a Madeira também marca presença significativa, com 78 casas anunciadas no início de julho, representando 3,2% da oferta nacional. Só Lisboa, Faro, Setúbal e o Porto têm mais propriedades neste patamar de preço.

Especialistas do setor indicam que a zona do Funchal, incluindo áreas como a Ajuda, São Martinho e zonas altas com vista-mar, são das mais procuradas por quem procura luxo, privacidade e qualidade de vida.