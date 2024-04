‘Mein Schiff 1’ despede-se hoje do Porto do Funchal até ao próximo ano

O ‘Mein Schiff 1’ que, ontem ao fim da tarde, chegou ao Porto do Funchal para uma escala de 24 horas, trouxe 3.980 pessoas, nomeadamente 2.965 passageiros e 1.015 tripulantes.

Proveniente de Canárias, o navio tem estado posicionado na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, no âmbito de um cruzeiro designado por ‘11 noites de Grã-Canária a Maiorca’, que começou em Las Palmas, a 7 de abril, com escalas, em Tenerife, La Palma, agora no Funchal, depois Cadiz, Tanger, Málaga, Valencia e Palma de Maiorca, onde acaba a viagem a 18 de abril.

Esta é a última escala do ‘Mein Schiff 1’ no Porto do Funchal nesta época alta que está prestes a terminar.

O navio vai agora posicionar-se nas próximas semanas, em Palma de Maiorca, operando cruzeiros na área do Mediterrâneo e depois, em Kiel, na Alemanha, de onde irá operar para o norte da Europa.

Volta à Madeira em abril do próximo ano, em viagem de reposicionamento das Caraíbas para a Europa.