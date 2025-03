O programa Mar 2030 vai apoiar com 12,6 milhões de euros a primeira instalação de corvina de aquacultura em recirculação, no Porto de Peniche, foi anunciado.

“O Programa Mar 2030 vai apoiar com 12,6 milhões de euros a primeira instalação do mundo de produção de corvina em sistema de aquacultura em recirculação, no Porto de Peniche”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ deste programa.

Este investimento vai permitir responder às necessidades de exportação desta espécie em grande escala.

A ‘startup’ (empresa com rápido potencial de crescimento económico) portuguesa SEAentia vai implementar esta infraestrutura.

Segundo a mesma nota, a comercialização deverá ocorrer em 2028.

A SEAentia, fundada em 2017, dedica-se à aquacultura sustentável, em particular, à produção de corvina.

Em 2021, a empresa já tinha iniciado, em Peniche, um projeto-piloto de aquacultura de corvina com sistemas de recirculação.

Na altura, com o apoio do Mar 2020 foi desenvolvido um sistema para obter dados zootécnicos e para avaliar a viabilidade económica do projeto.

O programa Mar 2030 conta com uma dotação de 539,9 milhões de euros, entre o valor do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e a contrapartida nacional.