Mais de 9.500 pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios

Os navios ‘AIDAcosma’ e ‘Marella Explorer’ regressaram, esta manhã, ao Porto do Funchal, para a última escala da época alta. A bordo, trouxeram à Região um total de 9.665 pessoas.

O ‘AIDAcosma’ chegou de Las Palmas, com 5.736 passageiros e 1.427 tripulantes, permanecendo na Madeira durante 22 horas. Com saída prevista para as 23 horas, ruma a Tenerife, para a última escala deste cruzeiro de 7 noites que começou neste mesmo porto, a 17 de abril e termina no próximo dia 24. A viagem incluiu também visitas a Fuerteventura, Lanzarote e Grã-Canária. O navio regressa à linha da CAI em novembro.

Por sua vez, o ‘Marella Explorer’ veio de Las Palmas, com 1.707 passageiros e 795 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e parte às 18 horas com destino a Gibraltar, próxima escala do cruzeiro de 14 noites, iniciado a 19 de abril, em Tenerife, com escalas em Gr-a-Canária, agora Funchal, Gibraltar, Motril, Palma de Maiorca, Sardenha, Malta e Corfu. Regressa ao itinerário da CAI em dezembro.