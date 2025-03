O Porto do Funchal recebe hoje mais dois navios, Marella Explorer e Mein Schiff 7 que estão posicionados na rota da CAI, Cruises Atlantic Islands.

Os dois navios trazem um total de 6.502 pessoas, das quais, 4.723 são passageiros.

O Mein Schiff 7 chegou de Fuerteventura aos primeiros minutos de hoje, para uma escala de 42 horas.

Traz 2.890 passageiros e 988 tripulantes, a bordo, e deixa a Madeira amanhã, pelas 18h00, com destino a La Palma, no âmbito do cruzeiro de 14 noites, pelas ilhas da Madeira e Canárias, com escala também em Agadir, em Marrocos. Este itinerário iniciou-se a 2 de março, em Las Palmas, e termina no mesmo porto, no próximo domingo.

O Marella Explorer está a realizar mais um cruzeiro de sete noites que saiu de Tenerife, na passada sexta-feira, com escalas em cinco ilhas das Canárias e na Madeira, terminando no mesmo porto, no próximo dia 14.

A bordo, traz 1.833 passageiros e 791 tripulantes.